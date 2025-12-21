ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಯಾರು.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ 172 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

2025ರ ಅಂಡರ್- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಮೀರ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ 172 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 347 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ.
ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್- 19 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 348 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಅನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್, ಕೇವಲ 113 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 17 ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 9 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 172 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದೇ ಪಾಕ್ನ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಯಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ?
ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಯಾರು?
ಸಮೀರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಲ್ತಾನ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು 2006ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 02 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ 19 ವರ್ಷ 19 ದಿನಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರ ಸಹೋದರನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅರಫತ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಈ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್.
ಇನ್ನು ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್. ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಂಡರ್- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿರುವ ಸಮೀರ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 177 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 172 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್!