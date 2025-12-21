English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಯಾರು.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ 172 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಯಾರು.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ 172 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್-‌ 19 ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 21, 2025, 03:18 PM IST
  • ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 170 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌
  • ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜನೇ ಮಾಡೋ ಬ್ಯಾಟರ್‌
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಇದೆ

Trending Photos

ಅಪರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
camera icon7
Guru Budha Parivartana Yoga
ಅಪರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
camera icon6
Shani Rahu Ketu 2026 Effect
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ...!
camera icon5
UIDAI
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ...!
ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
Chandra Gochar
ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಯಾರು.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ 172 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!
Pic credit: Khel Shel

2025ರ ಅಂಡರ್-‌ 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಸಮೀರ್‌ ಮನ್ಹಾಸ್‌ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ 172 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 347 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ.     

Add Zee News as a Preferred Source

ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್-‌ 19 ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 348 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಅನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌, ಕೇವಲ 113 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 17 ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 9 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 172 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದೇ ಪಾಕ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ?

ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಯಾರು? 

ಸಮೀರ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಲ್ತಾನ್‌ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು 2006ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 02 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ 19 ವರ್ಷ 19 ದಿನಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರ ಸಹೋದರನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅರಫತ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಅವರ ಸಹೋದರ ಈ ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್.‌ 

ಇನ್ನು ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌. ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿರುವ ಸಮೀರ್‌, ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 177 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 172 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್‌!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sameer MinhasSameer Minhas battingSameer Minhas hundredUnder 19 Asia CupAsia Cup Final

Trending News