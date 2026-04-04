IPL ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಈ ಸೀಸನ್‌ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Sameer Rizvi misses maiden IPL 2026 century: ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ (Sameer Rizvi) ಅವರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ 90 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ 8ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಯನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 35 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು.
ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ 51 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 163 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಓಪನರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಡಕೌಟ್ ಅಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ನಿತೀಶ್ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ 90 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರು ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನು 14 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಶತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲೆಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಒಳಗೇ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಇದರಿಂದ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
