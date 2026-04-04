IPL ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಈ ಸೀಸನ್‌ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಯನ್‌ ರಿಕೆಲ್ಟನ್‌ ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 4, 2026, 07:48 PM IST
  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಪರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌
  • ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌
  • ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕನಾದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌

ಕೃಪೆ; DC

Sameer Rizvi misses maiden IPL 2026 century: ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ (Sameer Rizvi) ಅವರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ 90 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. 

ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್‌ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 8ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಯನ್‌ ರಿಕೆಲ್ಟನ್‌ ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೀಸ್‌ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ 35 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಆದರು. 

ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರ 51 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 163 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಓಪನರ್‌ ಕೆಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರೆ, ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಿತೀಶ್‌ ರಾಣಾ ಡಕೌಟ್‌ ಅಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ನಿತೀಶ್‌ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ 90 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ  ಅವರು ಕೇವಲ 10 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನು 14 ರನ್‌ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಶತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ರನ್‌ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಲೆಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್‌ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಒಳಗೇ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಇದರಿಂದ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಔಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹೀರೋಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

