English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ 3 ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ರಿವೇಂಜ್‌ಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ನೀಚ ಕೆಲಸ

ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ 3 ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ರಿವೇಂಜ್‌ಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ನೀಚ ಕೆಲಸ

Sanath Jayasuriya: ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ರಿವೇಂಜ್‌ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ನೀಚ ಕೆಲಸ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 18, 2026, 11:44 AM IST
  • ಜಯಸೂರ್ಯ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದ ಮೂರು ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರೂ ವಿವಾಹಗಳು ವಿಫಲವಾದವು.
  • 1998 ರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸುಮುದ್ ಕರುಣನಾಯಕೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
  • ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಡ್ರಾ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.

Trending Photos

BBK: ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಖಡಕ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
camera icon5
Gilli Nata
BBK: ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಖಡಕ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಲೋಹ.. ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ! ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್
camera icon11
Silver Price Record 2026
ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಲೋಹ.. ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ! ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್
ಶತಾಯುಷಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ವಿಧಿವಶ
camera icon5
bidar
ಶತಾಯುಷಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ವಿಧಿವಶ
BBK: ವಂಶದ ಕುಡಿ ಜೋಡಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿದ್ದ ಹೇಗೆ? ಈ ಜೋಡಿಯೇ ಟಾಪ್‌ 2 ಫಿಕ್ಸ್
camera icon8
Gilli Nata
BBK: ವಂಶದ ಕುಡಿ ಜೋಡಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿದ್ದ ಹೇಗೆ? ಈ ಜೋಡಿಯೇ ಟಾಪ್‌ 2 ಫಿಕ್ಸ್
ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ 3 ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ರಿವೇಂಜ್‌ಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ನೀಚ ಕೆಲಸ

Sanath Jayasuriya: ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜೂನ್ 30 ರಂದು 56 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. 1996 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಮೇಶ್ ಕಲುವಿತರಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಯಸೂರ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಈ ಸಾಧನೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಜಯಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ವಿಜಯಗಳತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಜಯಸೂರ್ಯ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದ ಮೂರು ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರೂ ವಿವಾಹಗಳು ವಿಫಲವಾದವು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ, 1998 ರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸುಮುದ್ ಕರುಣನಾಯಕೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿವಾಹವು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಯಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಸೂರ್ಯ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿವಾಹವು ತಮಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ಓಪನರ್‌ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!

ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಡ್ರಾ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಾಂಡ್ರಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ವಿಮಾನ ಸೇವಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಯಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಡ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸವಿಂದಿ ಜಯಸೂರ್ಯ, ಯಲಿಂದಿ ಜಯಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರೋನಕ್ ಜಯಸೂರ್ಯ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸಾಂಡ್ರಾ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರ ವಿವಾಹವೂ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಡ್ರಾ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ 2012 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ.

ಜಯಸೂರ್ಯ, ನಟಿ ಮಲಿಕಾ ಸಿರಿಸೇನಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2012 ರಲ್ಲಿ, ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲಿಕಾ ಸಿರಿಸೇನಾ ಮೌಂಟ್ ಲ್ಯಾವಿನಿಯಾದ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಲಿಕಾ ಸಿರಿಸೇನಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಮಲಿಕಾ ಸಿರಿಸೇನಾ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ತೊರೆದು ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 2017 ರಲ್ಲಿ ಮಲಿಕಾ ಸಿರಿಸೇನಾ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಜಯಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಯಂಗ್‌ ಗನ್‌ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ!

ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 110 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 445 ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 14 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 6,973 ರನ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13,430 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಸೂರ್ಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 28 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 440 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಜಯಸೂರ್ಯ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Sanath JayasuriyaSanath Jayasuriya controversy wife Maleeka sirisenageSanath Jayasuriya thrice marriageSanath Jayasuriya personnel life controversySanath Jayasuriya private moments leak

Trending News