ಕಠ್ಮಂಡು: ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದೈತ್ಯ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ನೇಪಾಳದ ಖ್ಯಾತ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಒನ್ ಡೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 150 ವಿಕೆಟ್ ಪೂರೈಸಿದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಈಗ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 2019 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 150 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು 77 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2026ರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೀಗ್ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಕೇವಲ 73 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಂದೀಪ್ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಶಿ, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕ್ಮುಲ್ಲೆನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಂದೀಪ್, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕ್ಮುಲ್ಲೆನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 150ನೇ ಏಕದಿನ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಒಟ್ಟು 73 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 151 ವಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡವು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಕೇವಲ 150 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 44 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ ರಶೀದ್ಗಿಂತಲೂ 2 ಪಂದ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಡಿ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 42ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪೂರೈಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಒನ್ ಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 50 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಂದೀಪ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಜಂತಾ ಮೆಂಡಿಸ್ ಕೇವಲ 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ ತಮ್ಮ 22ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೇಪಾಳದ ಈ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.