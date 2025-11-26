Sania Mirza: ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. 14 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈಗ ಸಾನಿಯಾ ಒಂಟಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ನಾವು ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ.
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ 2024 ರವರೆಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಾನಿಯಾ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೌದು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಹೆಸರು ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2008 ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.. ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಎಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆಯನ್ನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಸೊಹ್ರಾಬ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಮದುವೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಯಾವದೋ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಭೂಪತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
2010 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸಾನಿಯಾ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
