English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್..‌

ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್..‌

Sania Mirza Dating History: ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 26, 2025, 12:13 PM IST
  • ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು

Trending Photos

ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!
camera icon4
Kedarnath temple
ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 710 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 710 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಂಟು..!
camera icon6
Dr Rajkumar
ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಂಟು..!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
BBk 12 contestant anchor jhanvi real age
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್..‌

Sania Mirza: ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. 14 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈಗ ಸಾನಿಯಾ ಒಂಟಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ನಾವು ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ 2024 ರವರೆಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಾನಿಯಾ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೌದು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಹೆಸರು ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2008 ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.. ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಎಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆ ಅವನ ಜೊತೆ... ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಇವನ ಜೊತೆ..! ʼಅಣ್ಣಾʼ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದವನಿಂದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ ಈಕೆ

ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆಯನ್ನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಸೊಹ್ರಾಬ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಮದುವೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಯಾವದೋ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಭೂಪತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

2010 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸಾನಿಯಾ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆ ಅವನ ಜೊತೆ... ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಇವನ ಜೊತೆ..! ʼಅಣ್ಣಾʼ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದವನಿಂದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ ಈಕೆ

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sania Mirza Dating HistorySania Mirza Dating History with many malesSania Mirzasania mirza love lifeSania Mirza past ralationship

Trending News