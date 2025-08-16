ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಾನಿಯ ಮಿರ್ಜಾ! ಟೆನಿಸ್‌ ತಾರೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌

Sania Mirza: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ದುಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಬಹಳ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆಗಾಗ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾನಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಶೈಲಿಯು ಜನರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಮಾಷೆಯ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ 'ಕಹಿನ್ ಆಗ್ ಲಗೇ ಲಗ್ ಜಾವೆ, ಕಹಿ ನಾಗ್ ದಾಸೆ-ದಸ್ ಜಾವೆ, ಇಸ್ ಟುಟೆ ದಿಲ್ ಕಿ ಪೀಡಾ ಸಹಿ ನ ಜಾವೆ...' ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅಂತಹ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ತಂಪಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೇಟಿಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತಾಲ್ ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮೋಜಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಸಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ 'ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಂಜ್ ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಕೂಲ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ರಿಂಜ್ ಶೈಲಿಯು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾನಿಯಾ ತನ್ನ ಮಗ ಇಜಾನ್ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೆನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ.. ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ನಿಧನ! ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..