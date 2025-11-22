ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ! ಒಡೆದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇ ಚಿಗುರಿತಾ ಪ್ರೀತಿ?

Sania Mirza: ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರಿಂದ ಸಾನಿಯಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಶೋಯೆಬ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಬಂಧವು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಒಂಟಿ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯ.. ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾನಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.. ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾನಿಯಾ ಅಥವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಾನಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಾನಿಯಾ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಾನಿಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ..
