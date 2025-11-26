ಮನದಾಳದ ಬಯಕೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಟೆನಿಸ್‌ ತಾರೆ.. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಎರಡನೇ ಮಗು ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಹೊರಹಾಕಿದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ!

Sania Mirza: ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಶೋಯೆಬ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಾನಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾನಿಯಾ ಆಗಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾನಿಯಾ ತನ್ನ ಮಗ ಇಜಾನ್ ಜೊತೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾನಿಯಾ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಒಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಹ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸಾನಿಯಾ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾನಿಯಾ "ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಫಿರೋಜಾ ಪಾರಿಖ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಇಜಾನ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಾನಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂತರ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ನೇರವಾಗಿ, "ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಸಾನಿಯಾ ಇಜಾನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾನಿಯಾ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
