RCB ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್‌.. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಅನನ್ಯಾ‌ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಾರೆ!

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಜಯದ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌, ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಸುನಾಮಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 6, 2026, 05:51 PM IST
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದವು. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲು ಕಂಡು ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಜಯದ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ನಾಯಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಜಿ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ತಾರೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಫೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯೂಟೀಸ್‌ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಜಿ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ರಂಜಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟಾದರು. 

ಭಾನುವಾರದ ಡಬಲ್‌ ಹೆಡ್ಡರ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಲು ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಜೊತೆ ಟೆನಿಸ್‌ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಮಗ ಇಜಹಾನ್‌ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಸಖತ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೀಟಿಗಳು ಎದ್ದು..ಎದ್ದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ್‌ ಹೊಡೆದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾಲ್‌ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಹೊಸಪೇಟೆ ಹುಡುಗರು ಖುಷ್‌..!

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓನರ್‌ಶಿಪ್‌ ಅಥವಾ ಶೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೆಂಟರ್‌ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.        

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ RCB ಚೆಂಡಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು.. ಕೇವಲ 1 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟಾ?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

