ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌! 4ನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.2010ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಶೋಯೆಬ್, 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ, 2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್, ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಇದು ಶೋಯಬ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ವನೇಜಾ ಸತ್ತಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶೋಯಬ್, ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಶೋಯಬ್ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಶೋಯಬ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 2023ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಮಲಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಅವರು ಜನವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. "ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರು ಆಕೆಯನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಜಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮಲಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀವ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಶಯಬ್ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವಾಣಿಜಾ ಸತ್ತಾರ್ ಜೊತೆ ತಳಕು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜಾ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ. ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ಲಾಡ್ಲಿ" ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕರಾಚಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕರಾಚಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1.25 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಲೈಬಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ 2000ದ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಯಿತು. ಶೋಯೆಬ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೇಷಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಶೋಯೆಬ್ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2010 ರಲ್ಲಿ, ಶೋಯೆಬ್ ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇಜಾನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಜನವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ, ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಶೋಯಬ್ 2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಶೋಯಬ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.