English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌! 4ನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ..

ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌! 4ನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ..

ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಶೋಯಬ್‌ ಮಲಿಕ್‌ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.    

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 2, 2026, 10:55 AM IST
  • ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್.
  • ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ್ರಾ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ?
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ 4ನೇ ಮದುವೆ.

Trending Photos

EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌
camera icon6
PF Interest Rate
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌
ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ..
camera icon9
MERCURY RETROGRADE
ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ..
EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!
camera icon5
EPFO Aadhaar Link
EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!
ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್!‌
camera icon6
Kidney Stone Home remedy
ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್!‌
ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌! 4ನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.2010ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಶೋಯೆಬ್‌, 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ, 2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್, ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಇದು ಶೋಯಬ್‌ಗೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ವನೇಜಾ ಸತ್ತಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶೋಯಬ್‌, ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಶೋಯಬ್‌ ಮಲಿಕ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಮೂಲಕ ಶೋಯಬ್‌ ಮಲ್ಲಿಕ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಔಟ್‌ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಬಾಬರ್ ಸೇರಿ ಇತರ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ದ ಪಿಸಿಬಿಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ..

ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 2023ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಮಲಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಅವರು ಜನವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. "ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರು ಆಕೆಯನು ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಜಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮಲಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೀವ್ಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಶಯಬ್‌ ಮಲಿಕ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವಾಣಿಜಾ ಸತ್ತಾರ್ ಜೊತೆ ತಳಕು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜಾ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ. ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ಲಾಡ್ಲಿ" ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕರಾಚಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕರಾಚಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1.25 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಲೈಬಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ʼಸೂಪರ್‌ ಸಂಡೇ ಶೋʼ; ಒನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಆರ್ಮಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಭಾರತ!

ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ 2000ದ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಯಿತು. ಶೋಯೆಬ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೇಷಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಶೋಯೆಬ್ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2010 ರಲ್ಲಿ, ಶೋಯೆಬ್ ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇಜಾನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಜನವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ, ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಶೋಯಬ್‌ 2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಶೋಯಬ್‌ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

shoaib malikshoaib malik fourth marriageshoaib malik vaneeza sattarSania MirzaSana javed

Trending News