  • ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪಂತ್.. ಏನು ಹೇಳಿದರು?‌

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪಂತ್.. ಏನು ಹೇಳಿದರು?‌

ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 21, 2026, 11:18 PM IST
  • ತಂಡದ ಮಾಲೀಕನೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಾಯಕ
  • ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಶುರುವಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ
  • ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪಂತ್.. ಏನು ಹೇಳಿದರು?‌

Sanjiv Goenka, Rishabh Pant Visit Ram Janmabhoomi: ಮುಂಬರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2026ರ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ, ಈ ಸಲ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಮಾಲೀಕ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ತಂಡದ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗೋಯೆಂಕಾ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ LSG ನಿರ್ವಹಣಾ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಡುವಾಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಬಲಿ!

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹೊಸ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಅವರು ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ IPL ಟೀಮ್‌ಗೆ ಹೊಡೆತದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ.. ತಂದೆ, ಸಹೋದರನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌, ಈಗ ತಂಗಿಗೂ..
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

