English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ಲಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..!

ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ಲಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..!

ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಪಕ್ಕಾ!  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 30, 2026, 01:28 PM IST
  • ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಚಾನ್ಸ್?‌
  • ಸರಣಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳು
  • ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌

Trending Photos

KGF ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ರಾಕಿ ಬಾಯ್‌ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಧುರಂಧರ್! ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಧುರಂಧರ್-2
camera icon7
Dhurandhar cinema
KGF ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ರಾಕಿ ಬಾಯ್‌ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಧುರಂಧರ್! ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಧುರಂಧರ್-2
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪೇಯಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಉದ್ದ, ಕಾಂತಿಯುತ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
Hair Growth Tips
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪೇಯಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಉದ್ದ, ಕಾಂತಿಯುತ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ
Shocking: 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಯುವಕ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದಾದ್ರು ಏನು?
camera icon6
Man Died After Beard Transplant
Shocking: 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಯುವಕ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದಾದ್ರು ಏನು?
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ರಾಜಯೋಗ! ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ..
camera icon6
Panchagrahi Yoga
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ರಾಜಯೋಗ! ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ..
ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ಲಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..!

ಕೇರಳದ ರಾಜಧಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11 ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಕೊಕ್ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಶನ್‌ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11 ಅಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಸ್ಥಾನ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನೋವಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. RCB ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಗಿ!

ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌‌ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್‌ ಅದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 24 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌‌ ಕೇವಲ 40 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ICC T20I Ranking ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ.. ಅಗ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ಯಾರು? ‌

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

India vs New Zealand T20T20 World Cup 2026indian cricket teamCaptain Suryakumar YadavIshan Kishan T20 comeback form

Trending News