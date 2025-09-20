English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

6,6,6, 4,4,4... ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌! ಅರ್ಧಶತಕದ ನಡುವೆಯೇ ಧೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ʼಪ್ರಚಂಡ ದಾಖಲೆʼ ಉಡೀಸ್‌

Sanju Samson breaks MS Dhoni record: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 20, 2025, 09:52 AM IST
    • ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ
    • ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್
    • ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

6,6,6, 4,4,4... ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌! ಅರ್ಧಶತಕದ ನಡುವೆಯೇ ಧೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ʼಪ್ರಚಂಡ ದಾಖಲೆʼ ಉಡೀಸ್‌

Sanju Samson breaks MS Dhoni record: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ 30 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 124.44 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸೇಮ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಥರಾನೇ ಆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌... ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ; ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ! ಇದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ ಬಳುವಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಓಮನ್‌ಗೆ 189 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೂಡ ಆದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಇದುವರೆಗೆ 307 ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 353 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ 405 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 350 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳು

1. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ - 307 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 353 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
2. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ - 405 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 350 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
3. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ - 239 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 332 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
4. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ - 291 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 267 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
5. ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ - 412 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 261 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 463 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 547 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 414 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 435 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 328 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 382 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 307 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 353 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಬೀಳ್ತಿದ್ರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಾರದಿರಲು ಕಾರಣ ಇದು: ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ!

ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

1. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 463 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 547 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
2. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 414 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 435 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
3. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ - 328 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 382 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
4. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ - 307 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 353 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
5. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ - 405 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 350 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

