6,6,6, 4,4,4... ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌! ಅರ್ಧಶತಕದ ನಡುವೆಯೇ ಧೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ʼಪ್ರಚಂಡ ದಾಖಲೆʼ ಉಡೀಸ್‌

Sanju Samson breaks MS Dhoni record: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ 30 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 124.44 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಓಮನ್ಗೆ 189 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಇದುವರೆಗೆ 307 ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 353 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ 405 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 350 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು
1. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ - 307 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 353 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
2. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ - 405 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 350 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
3. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ - 239 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 332 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
4. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ - 291 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 267 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
5. ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ - 412 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 261 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 463 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 547 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 414 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 435 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 328 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 382 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 307 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 353 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು
1. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 463 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 547 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
2. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 414 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 435 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
3. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ - 328 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 382 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
4. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ - 307 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 353 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
5. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ - 405 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 350 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು