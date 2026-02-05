ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ! ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ..

Team India: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಸೂತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 215 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಅವರಿಂದ ಕೀಪಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಶಾನ್, ಈಗ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಜುಗಿಂತ ಇಶಾನ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ RCB ಫೈನಲ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರೀಟ್ ಟೀಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಪಕ್ಕಾ.. ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಡೆಲ್ಲಿ!
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಈಗ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಶಾನ್-ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಈಗ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: U-19 World Cup: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ