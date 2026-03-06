English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ನನ್ನದಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ಆಟಗಾರನದ್ದು.. ಜಯದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ನನ್ನದಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ಆಟಗಾರನದ್ದು.. ಜಯದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು!

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಲನೂ ಅದು..

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 6, 2026, 11:13 AM IST
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌
  • ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಜು
  • ಆಂಗ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೂ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

Trending Photos

ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ
camera icon7
Kiran Raj actor salary
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Panchagrahi Yoga
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ವಿಕೆಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್!‌
camera icon6
ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ವಿಕೆಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್!‌
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ...ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon6
T20 World Cup 2026
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ...ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ನನ್ನದಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ಆಟಗಾರನದ್ದು.. ಜಯದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು!

Sanju Samson credits Bumrah for India semi-final win: ಸೆಮಿಸ್‌ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿತ್ತು. ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಬರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯವೆಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡೇ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಇದಾಗಿತ್ತು. ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಔಟ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮತ್ತು ನಾನು ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 250 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಎಲ್ಲ ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿರುವ ಬೂಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಎಲ್ಲ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಂದ್ಯದ ಡೆತ್‌ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಯಾರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರದ್ದೇ T20 World Cup.. ಇದ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ!

ಇನ್ನು ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಖತ್‌ ಆಗಿಯೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೂ ಚೀಯರ್‌ ಅಫ್‌ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡು ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾನು ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಲು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ರನ್‌ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಡಿಐ, ಟೆಸ್ಟ್‌ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಲವಾದ ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ಗಾಗಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ತಮ್ಮ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪೇಸರ್‌.. 4 ಓವರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ರು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sanju Samson praises Jasprit Bumrahdeath oversIndia vs EnglandT20 World Cupsemi-final victory

Trending News