ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ನನ್ನದಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ಆಟಗಾರನದ್ದು.. ಜಯದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು!

Sanju Samson credits Bumrah for India semi-final win: ಸೆಮಿಸ್ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿತ್ತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯವೆಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡೇ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಇದಾಗಿತ್ತು. ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 250 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಬೂಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಂದ್ಯದ ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಖತ್ ಆಗಿಯೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೂ ಚೀಯರ್ ಅಫ್ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡು ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾನು ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಲು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ರನ್ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಡಿಐ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಲವಾದ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗಾಗಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
