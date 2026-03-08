Sanju Samson Player of the Tournament: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಳಿಕ PLAYER OF THE SERIES ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಶ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ನಿಂತು ಮೈನವಿರೇಳುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬಳಿಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಕೊಡವಿ ನಿಂತ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷರ್ಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಕೇವಲ 42 ಬಾಲ್ಗೇ 89 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ, ಭಾರತದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರು. ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು, 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ, 8 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 89 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮರಳಿದರು ಎಂದು ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೌದು ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಬಾಲ್ಗೆ 22 ರನ್ ಗಳಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಜೊತೆಗಿನ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂಪರ್ 8ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಸಂಜು ಕೇವಲ 50 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಂಜು, 42 ಬಾಲ್ಗೆ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
