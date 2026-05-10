CSK: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
CSK: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಭರವಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅವರು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಜು ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮೇ 10 ರಂದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಭಿನವ್ ಮುಕುಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆಡಲು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಜು, ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಾವು ಘನತೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭಾಗವಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೇರಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಜು ಹಾಲಿ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ರುತುರಾಜ್ ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುರಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಸಂಜು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಈ ವರ್ಷ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 57.43 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 402 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸಂಜು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಗೆದ್ದಿದೆ. 167.50 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿರುವ ಸಂಜು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರುತುರಾಜ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಜು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಂಗಮವು ಟೂರ್ನಿಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವಾಗ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.