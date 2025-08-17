English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ vs ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್: ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಆಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ?

Asia Cup 2025: ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 17, 2025, 05:55 PM IST
  • ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ
  • ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಆಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ?

Sanju Samson vs Shubman Gill: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ 2025 ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ T20I ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿವೆ. 

ಮೊದಲ 21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ರನ್‌ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ 30.42 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 578 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 18.82 ರ ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 320 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಗಿಲ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಗಿಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 184.61 ರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ 50+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ.

ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ

ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮರ್ಥ ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು ಸವಾಲಿನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ, ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

