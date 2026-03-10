ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪತ್ನಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಬಳಿಕ ಏನು ನಡೆಯಿತು?

Sanju Samson wife Charulatha, Suryakumar wife Devisha: ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿತು. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿ PLAYER OF THE SERIES ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೆಂಡತಿ ಚಾರುಲತಾ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ (ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್) ಮೇಲೆ ಗೀಚುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೀಚು (Scratches) ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಚಾರುಲತಾ ಕಪ್ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೆರ್ಸಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Devisha Shetty) ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಓದುವಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂಜು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗಲೇ ಲವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಚಾರುಲತಾ ರಮೇಶ್ (Charulatha Remesh) ಇಬ್ಬರು ಕೇರಳ ಮೂಲದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಓದುವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದ ಮೊದಲು ಚಾರುಲತಾ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಂಜು ಭಯ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಪರಸ್ಪರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
