  • ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪತ್ನಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಬಳಿಕ ಏನು ನಡೆಯಿತು?

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪತ್ನಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಬಳಿಕ ಏನು ನಡೆಯಿತು?

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಜು ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 10, 2026, 06:08 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌
  • ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು
  • ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೊದ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಲು ಭಯ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪತ್ನಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಬಳಿಕ ಏನು ನಡೆಯಿತು?

Sanju Samson wife Charulatha, Suryakumar wife Devisha​: ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡಿ ಫುಲ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಿತು. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್‌ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರಿ PLAYER OF THE SERIES ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೆಂಡತಿ ಚಾರುಲತಾ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ (ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್‌) ಮೇಲೆ ಗೀಚುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೀಚು (Scratches) ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಚಾರುಲತಾ ಕಪ್‌ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೆರ್ಸಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು.     

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Devisha Shetty) ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಓದುವಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂಜು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗಲೇ ಲವ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Coach Sahab smile looks great.. ಎಂದೂ ಮಾತನಾಡದ ಆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ನನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ MS ಧೋನಿ..

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಚಾರುಲತಾ ರಮೇಶ್‌ (Charulatha Remesh) ಇಬ್ಬರು ಕೇರಳ ಮೂಲದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಓದುವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದ ಮೊದಲು ಚಾರುಲತಾ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಂಜು ಭಯ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌. ಪರಸ್ಪರ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. Flag ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾ..?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sanju Samson wife CharulathaSuryakumar wife Devisha ShettyDevisha Shetty Charulatha Discusswinning T20 World CupIndia vs New Zealand

