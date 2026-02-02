2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ಟೀಮ್ ಎನಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕುರಿತು ಈಗಲೇ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಚುರುಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಆಟಗಾರರು ಇರುವುದರಿಂದ ತಿಲಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದರಿಂದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಬರುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದರೆ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಒಟ್ಟು 16 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಲ್ಲರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ತಲಾ ಎರಡು ಓವರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಒಟ್ಟು 8 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
