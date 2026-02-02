English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು..‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌!

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು..‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11 ಕುರಿತು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 2, 2026, 04:58 PM IST
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 7 ರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಓಪನ್‌
  • ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ
  • ಭಾರತದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11 ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೆ?

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು..‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌!

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ಎನಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಯಾರು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಕುರಿತು ಈಗಲೇ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಚುರುಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು  ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್‌ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಆಟಗಾರರು ಇರುವುದರಿಂದ ತಿಲಕ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದರಿಂದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11 ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11 ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬರುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌     ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಲೈನ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ, ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊರ ಬಿತ್ತಾ.. ಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್‌ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಲ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌

ಟಾಪ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್‌ ಬಂದರೆ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜಸ್‌ಪ್ರತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ, ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಒಟ್ಟು 16 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಲ್ಲರು. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ತಲಾ ಎರಡು ಓವರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಒಟ್ಟು 8 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್!‌
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Suryakumar yadavSanju SamsonIshan KishanSanju Samson flopSanju Samson vs Ishan Kishan

