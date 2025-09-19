ದೇಹದ ʼಆʼ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌! ಸಚಿನ್‌ ಪುತ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Sara Tendulkar Private Part Surgery: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಸಾರಾ. ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ತಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಸಾರಾ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಗು ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಸಾರಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶವು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಜಿ ಡೇ ವಕ್ತಾರರಾಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.