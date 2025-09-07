ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಸಾರಾ..! ಸಚಿನ್‌ ಪುತ್ರಿಯನ್ನ ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾ

Sara Tendulkar Health Problem: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಪಿಸಿಒಎಸ್) ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಾನು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಪಿಸಿಓಎಸ್ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
ಇದು ತನ್ನ ದೇಹದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರ, ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಮೊಡವೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡವು ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.