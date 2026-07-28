Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /IPL ಮ್ಯಾಚ್‌ ಕೂಡ ಆಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ.. ಈ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ನ ಪವರ್‌ ಏನು?

IPL ಮ್ಯಾಚ್‌ ಕೂಡ ಆಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ.. ಈ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ನ ಪವರ್‌ ಏನು?

ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಲಭ್ಯತೆಯು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸಿಒಇಯಿಂದ ಪಡೆದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ 

Written ByBhimappa
Published: Jul 28, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:40 PM IST
IPL ಮ್ಯಾಚ್‌ ಕೂಡ ಆಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ.. ಈ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ನ ಪವರ್‌ ಏನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
KPSC; 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ 80 ರಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೇಡಿಕೆ.. 400 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪ
BJP state president54 min ago
2
Mandya Protest1 hr ago
3
Redmi Note 17 Series1 hr ago
4
CT Ravi1 hr ago
5
Shravani Subramanya Serial2 hrs ago