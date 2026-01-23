English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಸಿಡಿಸಿ, ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!

ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಸಿಡಿಸಿ, ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!

ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈಕರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 23, 2026, 02:29 PM IST
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ಖಾನ್‌
  • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ
  • ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದ ಸರ್ಫರಾಜ್‌

ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಸಿಡಿಸಿ, ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!

Sarfaraz Khan slams dubble Hundred: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್‌ನ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಆರ್ಡರ್‌, ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ 82 ರನ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಯಿತು. 

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಫರಾಜ್‌ರಿಂದ ರನ್‌ಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬೈ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಜೊತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದೇಶ್‌ ಲಾಡ್‌ 179 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 104 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು, ಕೇವಲ 219 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 19 ಮನಮೋಹಕ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 9 ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 227 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ ತಲುಪಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 301 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಲಿಸ್ಟ್‌- ಎ ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 560 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌!

ದೇಶಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ ಹಾಟ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆನೇ ಅಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಏರಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ‌ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಾರೆನ್ ಸೇರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Sarfaraz Khan slams dubble HundredMumbai vs HyderabadSarfaraz Khan vs HyderabadSarfaraz Khan Double Century

