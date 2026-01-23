Sarfaraz Khan slams dubble Hundred: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 82 ರನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಯಿತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಫರಾಜ್ರಿಂದ ರನ್ಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬೈ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಜೊತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಲಾಡ್ 179 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 104 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಕೇವಲ 219 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ಮನಮೋಹಕ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 9 ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 227 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 301 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಲಿಸ್ಟ್- ಎ ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 560 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದೆ.
ದೇಶಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಫರಾಜ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆನೇ ಅಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
