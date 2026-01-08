English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌.. ಸ್ಫೋಟಕ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್!

ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 8, 2026, 05:49 PM IST
ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌.. ಸ್ಫೋಟಕ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ದಾಖಲೆಯ ಸಮೀಪವೇ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಜಸ್ತಾನದ ಜೈಪುರ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಟೀಮ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 216 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಫೋರ್‌ 5 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಜಿತ್‌ ಕಾಳೆ 16 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರೇ ಅತಿಥ್‌ ಸೇಟ್‌ ಎನ್ನುವರು 16 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದೇ ಡೌಟ್!

ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿ 215 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್‌ನಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಸೋತು ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌, ಇನ್ನು ಇದೆಯಾ.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆರಗಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ, ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

