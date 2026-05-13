Scorpions Cricket Club scored 822 runs in ODIs: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡದಂತಹ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತಂಡವೊಂದು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 822 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ತಂಡವು ಕೇವಲ 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ತಂಡದ 822 ರನ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದ್ವಿಶತಕ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಗಳಾದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ (Scorpions Cricket Club) ಮತ್ತು ಮಿಟೆನ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ (Methane Lions) ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 823 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಪ್ರೀಜ್ ಮಕಾಜಾ (Praise Makaza) ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಓಪನರ್ ಟಕುಂಡಾ ಮಡೆಂಬೊ (Takunda Madembo) ಕೇವಲ 143 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 7 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 302 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮಡೆಂಬೊ 272 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ವಿನ್ಫ್ರೆಡ್ ಮುಟೆಂಡೆ 75 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 270.67 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 203 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 23 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಜಯಾ (Gabriel Jaya) 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 110 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇವರ ನಂತರ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಯೊ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮಿಟೆನ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 794 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮೈಥೆನ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಬಂದಾಗ, ಪಿಚ್ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಮಿಟೆನ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 28 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 50 ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ತಂಡಗಳು 500 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 506 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 498 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು.