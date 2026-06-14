Scotland win first World Cup in 36 years: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಟಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲಿನಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಹಲವು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನೇ ಕಾಣದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ 28ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೈಟಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮಾಡಿದ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. 1990ರ ನಂತರ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ.
ಬೊಸ್ಟಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಟಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. ಜಾನ್ ಮೆಕ್ಗಿನ್ (John McGinn) 28ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಹೈಟಿ ತಂಡದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಜಾನಿ ಪ್ಲಾಸೈಡ್ (Johny Placide) ರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇದು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೋಲು ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್, ಹೈಟಿಯನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
1990ರ ನಂತರ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ವೀಡನ್ ಅನ್ನು 2-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ 1998ರ ನಂತರ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡಗಳಾದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವೂ ಹೈಟಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
1974ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೈಟಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಈವರೆಗೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈವರೆಗೂ ಹೈಟಿ ಟೀಮ್ ಗೆಲುವನ್ನೇ ಕಾಣದೇ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೋತಿರುವುದು ಹೈಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಾನ್ ಮೆಕ್ಗಿನ್ 28ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ 13 ಗಜಗಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಗೋಲು ಕೀಪರ್ನನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೋಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
17ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಮೆಕ್ಟೊಮಿನೇ ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಾಯಕ ಸ್ಕಾಟ್ ಮೆಕ್ಟೊಮಿನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸದೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಹೊಡೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗೋಲು ಕಂಬದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗುಲಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೈಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆತವು. 74ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೂಬೆನ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಇಸಿಡೋರ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಗೋಲು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.