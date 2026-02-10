T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮೈಕೆಲ್ ಲೀಸ್ಕ್..!

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧ 73 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಲೀಸ್ಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 207 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಟಲಿ ತಂಡ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಕೇವಲ 16.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 134 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೈಕೆಲ್ ಲೀಸ್ಕ್, 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ರನ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಕೇವಲ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 22 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಲೀಸ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು.
ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಯ್ತು 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ!
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಲೀಸ್ಕ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ 'ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್' ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 5 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 440ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.ಕನಿಷ್ಠ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 440ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲೀಸ್ಕ್ ಈಗ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ 2007ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ (414 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್) ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಡ್ವೇನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಲೀಸ್ಕ್ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ (2007ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 362.5 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್) ಅವರ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಶಾಕ್..!
ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.ಈ ಮೂಲಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಈಗ ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು,ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನೇ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.ಆ ಪಂದ್ಯವು ಟೂರ್ನಿಯ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.