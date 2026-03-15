  • ODI ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ, ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ.. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 15, 2026, 10:50 PM IST
  • ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ
  • ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಭರ್ಜರಿ ದ್ವಿಶತಕ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತ್ರಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಇತಿಹಾಸ

​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ 'AMB ಸಿನಿಮಾಸ್' ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
camera icon5
AMB Cinemas
​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ‘AMB ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
ಇಂದಿಗೂ ಈ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಜುಮ್ಮ್‌ ಎನ್ನುತ್ತೆ..! ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಮಂಡಳಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತ್ತು ಈ ಹಾಡು..
camera icon6
Bollywood Superhit Songs
ಇಂದಿಗೂ ಈ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಜುಮ್ಮ್‌ ಎನ್ನುತ್ತೆ..! ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಮಂಡಳಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತ್ತು ಈ ಹಾಡು..
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವೀಟಿ..! ಅನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
camera icon6
Anushka Shetty
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವೀಟಿ..! ಅನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
Sehwag and Chris Gayle double centuries in ODIs: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಗ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಧ್ವಂಸಕವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತ್ರಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಎರಡನೇ ತ್ರಿಶತಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. 2004ರಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮುಲ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 309 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 319 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 104 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ 8,586 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

2011ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಇಂದೋರ್‌ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಭರ್ಜರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 149 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಓಪನರ್‌ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು, 25 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 219 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 251 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 8,273 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 15 ಶತಕ ಮತ್ತು 38 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರಂತೆ ಗೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 317 ರನ್ ಮತ್ತು 2010 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 333 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಿಯತಮೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಕ್ಯಾನ್‌ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 215 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು, 147 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 16 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 301 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 25 ಶತಕ ಮತ್ತು 54 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ಗಂಡನಿಗೆ ದ್ರೋಹ.. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಂಗರ್‌ಗೆ ಎರಡು ಬಗೆದ ನಟಿ! 
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

