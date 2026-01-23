RCB ಖರೀದಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್:‌ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಸೀರಮ್‌ ಸಿಇಓ ಆಸಕ್ತಿ..!

Royal Challengers Bengaluru: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು' (RCB) ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಸಿಇಒ ಆಡರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂನಾವಾಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂನಾವಾಲಾ, "ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅವರು, "ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತಂಡ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ 'ಡಿಯಾಜಿಯೊ' (Diageo), ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಬಿ (SEBI)ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಡಿಯಾಜಿಯೊ, ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ "ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಾಮರ್ಶೆ" ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ 2007ರಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ $111.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.
Over the next few months, will be putting in a STRONG and COMPETITIVE bid for @RCBTweets, one of the best teams in the IPL.
— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 22, 2026
ಗೆಲುವಿನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರ ತಂಡವು 2025ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2009, 2011 ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಸಹ 2026ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ (WPL) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ತಂಡವು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಸನ್ನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಾನಾಡಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.