English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB ಖರೀದಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್:‌ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಸೀರಮ್‌ ಸಿಇಓ ಆಸಕ್ತಿ..!

RCB ಖರೀದಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್:‌ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಸೀರಮ್‌ ಸಿಇಓ ಆಸಕ್ತಿ..!

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು' (RCB) ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಸಿಇಒ  ಆಧಾ‌ರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 23, 2026, 10:05 AM IST
  • RCB ತಂಡವನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
  • ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಆಸಕ್ತಿ
  • ಆಧರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Trending Photos

Hair loss : ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ
camera icon5
Hair Loss
Hair loss : ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ದೇವಿ ಕಟಾಕ್ಷ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon6
Vasant panchami 2026 shubh yog
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ದೇವಿ ಕಟಾಕ್ಷ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
Snake: ಮನೆ ಹತ್ರ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬುಸ್​​ ಬುಸ್​​​ ನಾಗಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon8
Snakes
Snake: ಮನೆ ಹತ್ರ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬುಸ್​​ ಬುಸ್​​​ ನಾಗಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇಬಾರದು! ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಪವಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪು
camera icon6
health
ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇಬಾರದು! ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಪವಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪು
RCB ಖರೀದಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್:‌ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಸೀರಮ್‌ ಸಿಇಓ ಆಸಕ್ತಿ..!

Royal Challengers Bengaluru: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು' (RCB) ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಸಿಇಒ ಆಡರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪೂನಾವಾಲಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂನಾವಾಲಾ, "ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅವರು, "ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತಂಡ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಈಗ 'ಡಾಕ್ಟರ್' ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ..! ಅಪರೂಪದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ 'ಡಿಯಾಜಿಯೊ' (Diageo), ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಬಿ (SEBI)ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಡಿಯಾಜಿಯೊ, ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ "ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಾಮರ್ಶೆ" ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್‌ರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ 2007ರಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ $111.6 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ.. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು!

ಗೆಲುವಿನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರ ತಂಡವು 2025ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2009, 2011 ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಸಹ 2026ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ (WPL) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ತಂಡವು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಸನ್‌ನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಾನಾಡಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RCBAdar PoonawallaSerum Institute of IndiaCEO of the Serum Institute of IndiaSerum Institute Adar Poonawalla

Trending News