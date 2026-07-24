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ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ KKR.. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೇರಿದ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಯಾರು?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 24, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:31 PM IST
ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ KKR.. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೇರಿದ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಯಾರು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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