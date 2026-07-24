/ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ KKR.. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೇರಿದ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಯಾರು?

TKR Retains Pakistani spinner Usman Tariq: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಗಳಿಗೆ ಮಣಿದು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇದೀಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಟ್ರಿನ್ಬಾಗೊ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಟ್ರಿನ್ಬಾಗೊ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (Trinbago Knight Riders) ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (Caribbean Premier League) ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಪಿಎಲ್ 2026 ಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 23 ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಿಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಟ್ರಿನ್ಬಾಗೊ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರವೇ ಆಡಿದ್ದರು. ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13.95 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. 7.31 ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಟಿಕೆಆರ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಪಿಎಲ್ನ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಆರ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸಿಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀಸನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸಿಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 8 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, 14.10 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ, 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 9 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ 8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರು 11.16ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 6.66 ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 18 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
🚨🚨 Cameron Green called out Usman Tariq for chucking after getting out!!
- Tom Banton called out Usman Tariq for chucking in ILT2O.
- PSL banned him for chucking.
- Green tonight called him out for chucking.
Is ICC sleeping? How is he not banned?pic.twitter.com/8mSKViQzho
— Rajiv (@Rajiv1841) January 31, 2026