  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಆತನೇ ಕಾರಣ! ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಪಾಕ್‌..

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಆತನೇ ಕಾರಣ! ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಪಾಕ್‌..

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪಾಕ್‌ ತಂಡ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 16, 2026, 11:00 AM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ.
  • ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಪಾಕ್‌ ತಂಡ.
  • ಭಾರತ ವಿರುದ್ದ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಶಾಕ್‌.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಆತನೇ ಕಾರಣ! ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಪಾಕ್‌..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು . ಆದರೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಶಾಹೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಈಗ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಳಿದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿಯನ್ನು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ಯೋಜನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಆಟದ ಮಧ್ಯ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮೈದನಾದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಸೈಲೆಂಟ್‌..

ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಅವರು, 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಗಳತ್ತ ಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಾಹೀನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆದರೆ ಶಾಹೀನ್ ಅಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 23 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 3.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ, ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಬೌಲರ್ ಆಗಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಭಾರತದ ಎದುರು ಮುಖಭಂಗ! ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಡಗೈ ವೇಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಉತ್ತಮ ಟಿ20 ಬೌಲರ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಈಗ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs PAK: ಧೋನಿ, ಪಂತ್‌ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್! ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

