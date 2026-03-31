Shaheen afridi fine: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತಂಡವು ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಗೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದ ಆರೋಪದ ನಂತರ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಸಿಇಒ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಸಂದರ್ಶಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಲಾಹೋರ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಪಿಸಿಬಿ) ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಟಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭದ್ರತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಹೀನ್ ಯಾರನ್ನೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಶಹೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು ಎಂದು ರಜಾ ಹೇಳಿದರು. ಹೋಟೆಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಹೀನ್ಗೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಹೀನ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಜಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
