ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ!! ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗಿಗಳಾದ ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಹೊಸ ವಿವಾದವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತವು. ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೀತೆ ನುಡಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಭಾರತದ ಗೀತೆ ನುಡಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಆಟಗಾರರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, "ಅಗೌರವ" ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅಂದು ಪ್ರಸಾರಕ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.