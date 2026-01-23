ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 15 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಯಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.
ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 152 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ವಿಂಡೀಸ್ ಪರ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಕಿಂಗ್ 47 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಓಪನರ್ ರಹ್ಮದುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ 71 ಹಾಗೂ ಜದ್ರಾನಿ 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಜದ್ರಾನಿ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಯೂ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿತು.
12 ಬಾಲ್ಗೆ ಕೇವಲ 25 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್, ಅಫ್ಘಾನ್ ಓಪನರ್ ಗುರ್ಬಾಜ್ (71) ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಬಾರಿಸಲು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಆದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ವಿಂಡೀಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು.
ಶೈದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದರು.
