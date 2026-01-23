English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌!

ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌!

ಯಾವ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಆಗಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಬೀಳುವುದು ಎಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸಲ ಇದು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪಾಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 23, 2026, 12:28 PM IST
  • ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌
  • 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್‌‌ ಮಾಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್‌
  • ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೆಸ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌

Trending Photos

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ? ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!
camera icon5
Nervous Nineties records
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ? ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕದ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಈ ನಟ! ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon6
ayushmann khurrana wife Tahira Kashyap was diagnosed with cancer
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕದ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಈ ನಟ! ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
camera icon6
ind vs nz 1st t20i
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 10,000mAh ಟಾಪ್ 5 ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
camera icon5
Amazon Great Republic Day Sale 2026
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 10,000mAh ಟಾಪ್ 5 ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌!

ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ 15 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್‌ ಸ್ವಿಪ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಶೀದ್‌ ಖಾನ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 152 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ವಿಂಡೀಸ್‌ ಪರ ಬ್ರೆಂಡನ್‌ ಕಿಂಗ್‌ 47 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.       

ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಓಪನರ್‌ ರಹ್ಮದುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ 71 ಹಾಗೂ ಜದ್ರಾನಿ 28 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಜದ್ರಾನಿ ಔಟ್‌ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಸಾಧನೆಯೂ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿತು. 

12 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 25 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್, ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಓಪನರ್‌ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ (71) ಮಿಡ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದರು.‌ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದ ನಾಯಕ ರಶೀದ್‌ ಖಾನ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಬಾರಿಸಲು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಆದ್ರೆ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ವಿಂಡೀಸ್‌ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ.. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು!

ಶೈದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾರ್ಕರ್‌ ಎಸೆದು ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದರು.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ.. ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Shamar Springer hat trickShamar SpringerAfghanistan vs West Indies3rd T20I cricket 3rd T20I cricket newscricket articles

Trending News