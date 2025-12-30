English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌.. ಪಾಕ್‌ ನೆಲದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕದ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್‌!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್‌ ಕಪ್‌ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಲ್‌ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾನ್‌ ಮಸೂದ್‌ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 30, 2025, 12:59 PM IST
  • ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆನ ಮುರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್‌
  • ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬಾರಿಸಿರುವ ನಾಯಕ ಶಾನ್‌ ಮಸೂದ್‌
  • ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಾಯಕ ಶಾನ್‌ ಮಸೂದ್‌ ಅತಿ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿಸೋ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫಸ್ಟ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾನ್‌ ಮಸೂದ್‌ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಂಜುಮಾಮ್‌ ಉಲ್‌ ಹಕ್‌ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಗಿವೆ.

ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್‌ ಕಪ್‌ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಲ್‌ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಯಿ ನಾರ್ದರ್ನ್‌ ಗ್ಯಾಸ್‌ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶಾನ್‌ ಮಸೂದ್‌ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ಟೀಮ್‌ ಸಹಾರಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 177 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 185 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮಸೂದ್‌ 212 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. 

ಶಾನ್‌ ಮಸೂದ್‌ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇಂಜುಮಾಮ್‌ ಉಲ್‌ ಹಕ್‌ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್‌ ಆಗಿದೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಇಂಜುಮಾಮ್‌ 188 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಸ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ 2006ರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರೇಂಧ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಅವರು ಕೇವಲ 182 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಶಾನ್‌ ಮಸೂದ್‌ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೆರವಾದ 36 ವರ್ಷದ ಶಾನ್‌ ಮಸೂದ್‌ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕವಾಗಿದೆ. ಶಾನ್‌ ಬಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. 

