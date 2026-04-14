ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಖ್ಯಾತ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಗ!

ಇನ್ನು ಕೇವಲ 52 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಬೇಕಾದರೆ ಅರಾಮವಾಗಿ ಮೂವತ್ತು, ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಲಸಿಕೆ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 14, 2026, 08:14 PM IST
ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಖ್ಯಾತ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಗ!

Shane Warne son Jackson: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್‌ ಅವರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2022ರ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 52 ವರ್ಷದ ಶೇನ್ ವಾರ್ನರ್‌ ರಜೆಗೆಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರ ಮಗ ಜಾಕ್ಸನ್, ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೂರೋ, ನಾಲ್ಕೋ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಲು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

ಶೇನ್‌ ವಾರ್ನ್‌ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫೋನ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತದಾಗ ಫೋನ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಕಾರಿದ. ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾಕ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಅವರನ್ನೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಜಾಕ್ಸನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Shane Warne son Jacksonspin legend demisethree or four COVID vaccinesCovid VaccinesJackson blames covid vaccine

