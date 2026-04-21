ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಸತತ ಮೂರು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ!.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

shashank singh dropped three catches: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ - ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂರು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು.ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೌಂಡರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು, ಇದು ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾಯಕ ಅಯ್ಯರ್ ನಕ್ಕಿರೋದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ - ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಸಾಬ್ ತಂಡವು ಘನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು . 300 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೋರಾಡಿದರೂ ಅವರು ಸೋತರು. ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಸತತ ಮೂರು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು.
ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ಕೆಲವು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶಶಾಂಕ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಮೂರು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಅವರ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಪಂದ್ಯದ 14 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಜಾರಿತು.
ಪಂದ್ಯದ 18 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದರು. ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯೊಳಗೆ ಸೈಡ್ ರೋಪ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ 19 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ಗೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಗೆರೆಯ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದ ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ನಕ್ಕರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಗೌಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ಏನಾಯಿತು?" ಎಂದು ಕೇಳುವಂತೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
