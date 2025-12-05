English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶಿಖರ್​ ಧವನ್‌ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೀರೋಹಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರಾಕೆ? ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ!

ಶಿಖರ್​ ಧವನ್‌ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೀರೋಹಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರಾಕೆ? ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ!

Shikar dhawan girlfriend: ಇಂದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್​ ಧವನ್‌ಗೆ  ಬರ್ತ್ ಡೇ.. ಶಿಖರ್​ ಧವನ್‌ಗೆ ಬರ್ತ್ ಡೇ ವಿಶಸ್‌ಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ  ಹೀರೋಹಿನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾಕೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 5, 2025, 11:53 AM IST
  • ಶಿಖರ್​ ಧವನ್‌ ಲೈಫ್‌ ಶೈನ್‌ ಮಾಡಿದ ಸೋಫಿ ಶೈನ್
  • ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್‌
  • ಈ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಶಿಖರ್​ ಧವನ್‌ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೀರೋಹಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರಾಕೆ? ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ!

Shikar dhawan girlfriend: ಇಂದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್​ ಧವನ್‌ಗೆ  ಬರ್ತ್ ಡೇ. ಈಗ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ  ಹೀರೋಹಿನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಧವನ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಕೂಡ ಸೂತ್ರ ಹರಿದ ಗಾಳಿಪಟದಂತ್ತಾಗಿತ್ತು.ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮುಖಾರ್ಜಿ ಅಯೇಷಾ  ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು..ಆದ್ರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಪಯಣದ ನಂತರ ಧವನ್, ತಮ್ಮ ಮಡದಿಯಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.. 2009ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆಯೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಮೂಡಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಯೇಷಾ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಹಳಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಗೆ ನಾಂದಿಯಾಡ್ತು

ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಡುವೆಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿಗೂ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಧವನ್, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕುಂದಿದ್ದರು.. ಆದ್ರೀಗ ಕುಂದಿದ್ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೀರೋಹಿನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಜೋಡಿ‌ ಅವತ್ತೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದ್ರೀಗ ಈ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸ್ವತಃ ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಇಂಟರ್‌ವ್ಯುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ‌ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸದಾ ಆಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ರೀಲ್ಸ್, ಫೋಟೋಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಧವನ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಪಂತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಶಿಖರ್​ ಧವನ್‌ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅಬುಧಾಬಿಯ ನಾರ್ಥನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.ಲೈಮರಿಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿರುವ ಆಖೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಇದೀಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಜಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಗಬ್ಬರ್​ ಸಿಂಗ್" ಶಿಖರ್​ ಧವನ್‌ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

