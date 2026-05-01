ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಧವನ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Rohit Sharma & Virat Kohli: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರಾ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಧವನ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಧವನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಧವನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಹ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ತನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಧವನ್, ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಡಿದರೆ ಆಟಗಾರರ ರಿದಮ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಪಕ್ವ ಆಟಗಾರರು ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಸೀಮಿತ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧವನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.