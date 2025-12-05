shikhar dhawan birthday : ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. 40ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಧವನ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಧವನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನೋಡಿ.
ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಧವನ್ಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಧವನ್ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. 2013 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, 2015 ಮತ್ತು 2019 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಧವನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಬದಲಿಸಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸೊದಲ್ಲದೇ ಆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಫುಲ್ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್...ಅಗ್ರಸ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂದಲೇ ಗಬ್ಬರ್ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದರು.
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ತಾವಾಡಿದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರು ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ತಾನು ಭಾರತ ಪರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗರನಾಗಿ ಮಿಂಚಬಲ್ಲೇ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ರೊಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿ ಭಾರತ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವನ್ನಾಳಿತ್ತು..
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ IPL ಸಾಧನೆ:
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್' ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 2018ರಿಂದಲೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಖರ್ ಧವನ್, 2019ರಲ್ಲಿ 521 ರನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ 159 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4,579 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೀಡಿ, 700+ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. 50+ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್, SRH, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನಂತಹ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದು, 5000 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಧವನ್ 2013ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2015ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಗೂ 2017ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, 2019ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡುವೆ ಇಂಜುರಿ ಬಳಿಕ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಕರಿಯರ್ ಅಧತನದತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತು. ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳುಬಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪರ ಧವನ್ 34 ಟೆಸ್ಟ್, 167 ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 68 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧವನ್ 34 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ 58 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 2315 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಶತಕ ಹಾಗೂ 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 17 ಶತಕ ಹಾಗೂ 39 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 6,793 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ 11 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 1759 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
