ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬದಲಿ ತಂಡವಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ 35 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ಅವರು ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಚೀ ಬೇರಿಂಗ್ಟನ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಪನರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡನ್ ಕಿಂಗ್ 35, ಸಾಯಿ ಹೋಫ್ 19 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಹೋಫ್ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.
ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ 22 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 36 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, 2 ಫೋರ್ ಹಾಗೂ 6 ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ 23 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾಲ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
