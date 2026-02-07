English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup; ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಹಿಟ್ಟರ್ ಗೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌‌ ಬ್ರೇಕ್‌!

ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ವೇಗದ ರನ್‌ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:36 PM IST
  • ವೇಗದ ರನ್‌ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಮುಂದೆ
  • ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ನಾಯಕ ರಿಚೀ ಬೇರಿಂಗ್ಟನ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು
  • ಅಮೋಘವಾದ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌

T20 World Cup; ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಹಿಟ್ಟರ್ ಗೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌‌ ಬ್ರೇಕ್‌!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬದಲಿ ತಂಡವಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡ 35 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌‌ ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ ಅವರು ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. 

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಚೀ ಬೇರಿಂಗ್ಟನ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಓಪನರ್ಸ್‌ ಬ್ರಾಂಡನ್‌ ಕಿಂಗ್‌ 35, ಸಾಯಿ ಹೋಫ್‌ 19 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಹೋಫ್‌ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. 

ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ 22 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 36 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌, 2 ಫೋರ್‌ ಹಾಗೂ 6 ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 64 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಈ ಹಿಂದೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ಅವರು ಕೇವಲ 23 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾಲ್‌ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಮೋಸದಾಟದಿಂದಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಜಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನಾ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Shimron Hetmyer hits fastest half centuryShimron HetmyerShimron Hetmyer NewsShimron Hetmyer breaks Chris Gayle recordWest Indies fastest T20 World Cup fiftty

