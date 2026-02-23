Hetmyer most individual sixes: ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸೋ ಮೂಲಕ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬರಿದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಮನರಂಜೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ದಾಖಲು ಆಗಿವೆ.
ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಾಜಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಎದುರಾಳಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಬ್ರಾಂಡನ್ ಕಿಂಗ್ 9, ಸಾಯಿ ಹೋಪ್ 14 ರನ್ಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆರ್ ಹಾಗೂ ರೊವ್ಮೆನ್ ಪೊವೆಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆರ್, ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ಗೆ 35 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಕಂದರ್ ರಾಜಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಹೆಟ್ಮೆರ್ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಟ್ಟಿದರು. 3ನೇ ಬಾಲ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಒಂದು ವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ, 7 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆರ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್ 17 ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಹೆಟ್ಮೆರ್ 17 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಪೂರನ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 16 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಎಂದರೆ ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಒಟ್ಟು 19 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 12 ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು 31 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, 26 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2014ರಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐರ್ಲೆಂಡ್ 30 ಸಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆ ಫಿನೀಶ್ ಆಗಿದೆ.
