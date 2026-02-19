ದುಬೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಧೋನಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳೆ ಕಾರಣ!ಅದ್ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

shivam dube: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026, ಶಿವಂ ದುಬೆ: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಾಳೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 20) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿವೆ; ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನ ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ತಂಡಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರತ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ (ಫೆ. 22) ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು, ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅವರು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ, ನಮೀಬಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು, ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆಯ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಆಟ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್-ಆಫ್-ಲೆಂಗ್ತ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಾರ್ಟ್-ಪಿಚ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೆ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಗಮನಿಸದೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ . ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ, "ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಚೆಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆಫ್-ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿ ಭಾಯ್ (ಧೋನಿ) ಆ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫೋರ್ ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಆ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಧೋನಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆಯು ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ದುಬೆ ಹೇಳಿದರು.
