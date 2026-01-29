ವೇಗದ T20 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ..!

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ: ಬುಧವಾರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಎಸೆದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದುಬೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
An enthralling innings from Shivam Dube moved him to third on the leaderboard for fastest fifties for India in Men's T20Is 🤩
ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ರನ್ ಔಟ್ ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ದುಬೆ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗುವದರ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯು ಕಮರಿತು.
ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ (12 ಎಸೆತಗಳು) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (14 ಎಸೆತಗಳು) ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ದುಬೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ.