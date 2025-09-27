ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯನಾ..!? ಲೈವ್‌ ಟಿವಿಯಲ್ಲೇ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ

Shoaib Akhtar: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 41 ವರ್ಷಗಳ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅಂದಹಾಗೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ. ಈ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 309 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ "ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್" ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಂದ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಯೆಬ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು.
ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಯೆಬ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಮಹಾ ಯುದ್ಧ:
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 41 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.