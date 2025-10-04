ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿಲು ಮುಂದಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್!? ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಪೋಸ್ಟ್..

Shoaib Malik Third Marriage: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ, ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ.
ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಮಲಿಕ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.. ಬಳಿಕ ಮಲಿಕ್ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಸಾನಿಯಾ ಬೇಸತ್ತು ಅವನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಲಿಕ್ ಸಹೋದರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಮಲಿಕ್ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ..
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.. ಶೋಯೆಬ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಸನಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ, ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸನಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಆಯೇಷಾ ಸಯೀದ್. 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ನಂತರ, ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
