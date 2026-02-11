RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ..ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಅಥವಾ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು,ಇದೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ NOC ಇಲ್ಲದೆ, RCB ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
DY ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ RCB ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೊದಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ DY ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನವನ್ನು RCBಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
'ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಏಕೆ ಬೇಕು? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು.ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ರಾಜ್ಕೋಟ್, ಪುಣೆ, ರಾಯ್ಪುರ, ವೈಜಾಗ್ ಮತ್ತು ಇಂದೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ,ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಬಂದು ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ತವರು ಮೈದಾನವಾಗುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.ಉಳಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ,ಹಲವಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು.ಸಭೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕಾರಣ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೊಸ ತವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.