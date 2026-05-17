ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನ ಮೊದಲ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯುಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು, ಸಾಲ್ಟ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂತಸ ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಎಸ್ಪಿಎನ್ ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮ್ಯಾಟ್ ರೋಲರ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲ್ಟ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯು, ಅವರ ಗಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಈ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ನಿಂದಲೇ ಅವರು ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಆಡಿದ ಕೇವಲ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ 168.33 ರ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 202 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಥೆಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಕೇವಲ 85 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.