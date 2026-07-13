Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ಬಿರುಗಾಳಿ : ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ಬಿರುಗಾಳಿ : ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕಿ ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಇದೀಗ ಮೈದಾನದ ಆಚೆಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮೋನಿಕಾ ರೈಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 13, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:36 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ಬಿರುಗಾಳಿ : ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪ್ರೀತಿ ತಂದಿಟ್ಟ ದುರಂತ; ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು
Bengaluru news13 min ago
2
Renukaswamy Case23 min ago
3
TFTDDA34 min ago
4
guidelines for temples security43 min ago
5
Indian women's cricket team44 min ago